龔如心遺產管理無共識 料明年開庭

待律政司、基金、管理人入誓章 再排期

律政司、龔如心遺產管理人、華懋慈善基金會三方昨對入誓章次序看法有異，法官最終下令律政司先呈交誓章解釋細節，再依次由華懋慈善基金、遺產管理人陳述觀點，然後由華懋慈善基金、律政司再回應，每次均有8周呈交限期，預計需時逾8個月完成相關程序，屆時再排期開庭處理。

律政司早前表示，一直與華懋慈善基金負責人商討擬備管理計劃事項，惟雙方未能在某些基本問題達成共識，故於今年3月29日就相關事宜向法庭提交申請，尋求法庭裁決或指示。律政司當時透露，相關事宜涉及律政司所建議管理計劃的恰當性及條文細節，包括成立管理機構以監管華懋慈善基金。

龔如心胞弟龔仁心於5月8日以華懋慈善基金會主席身分召開記者會，要求撤換遺產管理人。華懋集團兩日後宣布，管治委員會已凍結龔仁心、龔中心和龔因心之管理層職務，而臨時遺產管理人亦終止龔仁心、其妻劉元春在管治委員會委員的職務，直至另行通知。

【案件編號：HCMP853/12】