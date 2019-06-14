理髮店東遭前夫淋鏹 殃及途人 子：二人不時爭吵 上月曾打架

事主身臉手嚴重受傷

案發昨早約10時天水圍新北江商場1樓，一名50歲女子遭其70歲前夫淋潑鏹水，鏹水濺及前夫與一名途人，共造成二男一女受傷，其中女事主身體、臉及雙手嚴重受傷，送院時雙手及上身以保鮮紙包裹，全臉敷上紗布。

鄰舖：前夫施襲後坐店內候捕

在附近同樣開理髮店的陳先生表示，事主為附近理髮店店東，當時一名老翁手持膠樽，衝入店內向女事主淋潑鏹水，她隨即呼救逃走，並衝入陳的店內求救，陳沒有保護裝備，未能即時拯救，女事主於是逃回店內用水清洗，直至警員到場將她送院。陳形容施襲老翁出現時，向女事主大叫「你做過乜嘢你自己知」，持樽「手揈揈」時部分液體飛出濺傷途人，逞兇後則異常冷靜，安坐店內等候被捕，其間喃喃自語稱「你以前乜都冇，我畀錢你喺上面買地，落到嚟就嫌我窮，我乜都畀晒你！」警方當場以涉嫌傷人拘捕該名70歲姓周老翁，案件交由元朗警區刑事調查隊第13隊跟進。

據知，50歲女事主姓張，為來港多年的新疆人，與前夫育有兩名子女。其20餘歲幼子表示，父親過去是家境富裕的商人，至迎娶比自己年輕約20歲的母親來港後，即生意失敗破產，夫妻關係轉差，加上父親患心臟病情緒不穩，二人不時吵架，上月更曾於輕鐵站打架，當時父親被捕後獲釋。幼子稱自己同為髮型師，偶爾會到母親的理髮店幫忙，懷疑父親趁自己不在店時施襲。

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