全體委會減法定人數覆核駁回

官指港英曾改 證非從來一致

判辭指出，《議事規則》採納自1997年前殖民地政府的議會議事規則，而全體委員會自1858年起已確立於香港的法律程序。法官指出，全體委員會是《議事規則》下創立，而不是從基本法產生，故基本法第75條指出，《議事規則》可由立法會自行制定。

就全體委員會法定人數，判辭追溯至殖民地政府，指出1968至71年間曾一度由議會修訂，法官認為這可見法定人數並非從來一致。從1983年至回歸前，立法會大會（下稱大會）及全體委員會的法定人數均為20人。

全體委會按議規創立 基本法不涵

判辭又考慮到第75條立法原意，是限定大會的法定人數不少於全體議員的二分之一，以確保議會能審議重要的法案及運作，而此原意不涵蓋委員會。法官認為，基本法起草者已考慮到大會和全體委員會的分別，故第75條不規限全體委員會。

【案件編號：HCAL1094、1120/17】