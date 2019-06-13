智能助聽器 減雜音放大人聲

張健鋼（Calvin）約5年前來港修讀科大碩士，遇上了恩師工業工程及決策分析學系教授蘇孝宇。2016年，師生二人發表「智能助聽器」原型（prototype），利用「音頻分離技術」，能把不同聲音分辨成不同頻道，用家只要連接手機與助聽器，便可調高想聆聽的「人聲頻道」音量。

老人院銀行接洽 或明年推

Calvin說，現有的助聽器不論廉價或貴價，雖能放大「人聲」，亦會「放大」環境雜音，令不少聽障者或長者嫌嘈，智慧助聽器便無這問題。產品正獲內地老人院及銀行接洽購買，最快明年推出，「銀行想在櫃枱放置助聽器，方便與長者客溝通」。

2017年，Calvin在蘇孝宇帶領下，申請大學科技初創企業資助65萬元，但恩師對創業「沒啥興趣」，他當年用「激將法」，才獲對方支持：「我問蘇教授，你是工業工程學系，卻無工業經驗，這能教出對的東西嗎？」之後蘇孝宇說，「想做就去做吧，但你要能建立一家能讓人驕傲的公司」。

獲長者道謝 虧本續堅持

為不辜負恩師，Calvin想盡辦法讓公司「撐住」，「不能一下子把產品商業化嗎？就把當中技術利潤化」。「音科」曾與內地電視生產商合作，「老人家看電視聽不清，便校得很大聲，令家人困擾」，團隊於是想出讓電視連接耳機，讓長者佩戴調校「大細聲」，但不會影響電視音量。

Calvin公司正接洽1000多萬元「融資」，但Calvin說「還在虧本」。問他可曾想過放棄，他說沒有，稱團隊早前探訪老人院，見到長者戴助聽器後感激道謝，「成班男人感動到眼紅紅」，這是令他堅持動力。

明報記者 高卓怡