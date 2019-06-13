安排鳳姐被捕助掃黃 馬伕認串謀妨礙司法

另一被告押後答辯

廉署現階段只起訴兩名被告，又稱案件已進入司法程序，不便透露其他懷疑涉案者。兩被告為報稱任水吧的章逸星（34歲）和陳肇其（57歲），被控兩項串謀妨礙司法公正罪名。首被告章逸星昨除承認該兩罪，還承認另一項依靠他人賣淫維生的控罪，更表示願意協助廉署調查，獲准押後判刑。次被告陳肇其則毋須答辯。

案情透露，首被告於2016年5月至2017年3月期間，在灣仔富士大廈及合宜大廈經營多間「一樓一鳳」，警務處灣仔區特別職務隊對該兩座大廈執法行動。廉署早前接獲貪污投訴後調查。2017年12月28日兩名廉署人員到富士大廈放蛇，支付12張100元鈔票予兩名妓女，並於翌日在首被告身上搜出涉案鈔票。首被告被捕後在警誡下承認，他會從妓女的肉金抽取100至150元作佣金。

接事先通知 與同行協調交人

首被告更向廉署披露，一名不知名警員於2016年5月，到富士大廈內「掃黃」不果，憤然向首被告稱「生意須以某種方式得到我（警員）許可」及「你應該知道怎樣做」。該警員其後於每次「掃黃」前均「事先通知」首被告「掃黃」日期時間，首被告便會與另一「一樓一鳳」經營者即次被告陳肇其、另外5名馬伕協調，每次交出4至5名持雙程證內地妓女，着警方只到她們房間搜查，供警方拘捕。

首被告WhatsApp紀錄顯示，他曾指警方會於2016年11月14日、12月6日及2017年3月8日掃黃，而上述日子警方亦確曾掃黃。

警員稱倘拒交會嚴厲執法

另一警員陳振銘於數月後接手，負責與兩被告及另外5名馬伕，繼續相關安排。根據陳振銘的手機通訊紀錄，他於20107年1月12日與另一警員李家豪來往。李家豪建議，若馬伕拒絕再交出妓女供警方拘捕，他們兩人會針對富士大廈及合宜大廈採取更嚴厲執法。

【案件編號：ESCC1490/19】