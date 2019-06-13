首置盤煥然懿居揀樓 買家：政局動盪也要上車

市建局早前分批發信邀請合資格申請者選購單位，昨日首批獲邀請的80名合資格申請者開始揀樓，最終有74個買家出席，全日有71個單位已獲揀選，揀選單位的申請者包括41個家庭申請者及30個一人申請者。當中位於第二座36樓C室的「樓王」，售價逾660萬元，下午已獲揀選。

不願上鏡、抽到頭籌的買家林先生夫婦，昨早11時許完成揀樓，以約655萬元買入一個約500呎兩房單位。林太說現時與家人住在公屋，抽過居屋3、4次但不成功，希望買樓後一家四口居住。

同樣不願上鏡的周太以600多萬元購入一個約400呎單位，她現與家人住居屋，希望有自己物業，但在香港很難「上車」，過去多次抽居屋都抽不中，對今次抽中煥然懿居覺得開心。被問及政局不穩會否影響置業意欲，她說難以預計將來環境，「就算有咩動盪，都要把握今次機會先」。

另一名買家Nick以650萬元買入一個單位，計劃一家三口住，他現時在西營盤租住私樓，認為今次煥然懿居項目較市價便宜，是置業好機會，形容今次抽到是「lucky」（幸運）。他說供樓會較辛苦，唯有努力工作。

煥然懿居有450個單位，為首個港人首置先導項目，以市價六二折出售，售價介乎314萬至660萬港元，實用面積由261呎至506呎不等，項目內所有單位可做九成按揭，買家5年內不能出租或轉售。