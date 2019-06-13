居屋收近30萬申請破紀錄 應母要求交表 大學生：有錢寧移民

19歲大學生李小姐在母親陪同下首次抽居屋，她說家中5人現居於黃大仙700多呎居屋，但母親希望她能盡快擁有自己的物業，鼓勵她「試一試」。但她表示，香港政治環境不太樂觀，加上物價高、經濟狀况不佳，自己其實不太想住在香港，若有足夠資金，會希望移民；若抽到居屋，主要會由父母付錢，笑言「（我）付到首期也未必付得起其他（費用）」。

23歲大學畢業生洪先生稱，今次是第二次申請居屋，現時他與父親和祖母在將軍澳租屋住，月租2.3萬元，但由於父親收入不太穩定，不想長期租屋住，加上現時樓價高企，令他們未能負擔買私樓，故申請居屋，希望減少經濟負擔。若抽中，他會選擇將軍澳雍明苑，稱社區配套和交通都很方便。

房委會上月30日至昨日接受今期居屋及「白居二」的申請。房屋署回覆表示，截至昨午5時，樂富房委會客務中心總計收到約10萬份居屋/白居二申請表；網上申請方面，房委會累收約19.6萬份居屋和9.7萬份「白居二」申請。

料8月攪珠 11月揀樓

房委會稱，有關數字仍未計算昨日最後兩小時所收到，以及郵遞申請表。房委會預計8月攪珠、11月揀樓。

房委會今期推售6個全新居屋屋苑及27個重售單位，其中6個新屋苑包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，涉4871個單位，實用面積276至568平方呎，售價156萬至529萬元。今期居屋綠白表揀樓比例維持5：5，並預留500個配額予單身申請者。

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