新版數碼《清明上河圖》 暑假現亞博

球幕影院 穿梭汴河

有份辦展嘅鳳凰數字科技新媒體藝術事業部總經理李利話，《清明上河圖3.0》用咗2D線描白描技術，由20多名畫師用400幾日手工繪製，比9年前喺上海世博用嘅3D動態捕捉技術，更能保留《清明上河圖》嘅繪畫手法同工藝。

李利仲話，會場入面會有球幕影院，播放名為「汴河碼頭」嘅180度影片，參觀者會好似置身《清明上河圖》入面，喺河道上穿過畫中嘅橋底，又會睇到魚跳出水面、丹頂鶴飛過嘅影像。

展覽亦有個叫「開放城市」部分，係今次香港展覽新加，入面有8個場景、10個裝置藝術，讓參觀者好似返咗宋代咁，感受傳統文化與工藝。

展覽由7月26日至8月25日喺亞洲國際博覽館3號館舉辦，每日有7場，每場1.5小時，預計成個展覽最多有60萬人次進場。一般票價為10元，想睇球幕影院演片要再加25元，仲要預早訂飛，因影院每次只能容納20人，每日有約60場。