機電署總部智能車場 拼圖式泊車 5泊位變13

機電署高級工程師鄧偉豪說，拼圖型系統具備移動升降台，司機將車停在指定位置後，升降台會將車直向或橫向移入空位，過程只需一至兩分鐘。他說，該系統特點是安裝快，只需3個月到半年，露天停車場適用，「組件可按地方大小拆卸組裝，靈活性高」，成本亦較蓋一幢停車場低。

荃灣露天車場或引入

鄧偉豪說，拼圖型泊車系統可建3到6層，暫時適用於四座位至七座位私家車。根據運輸署上月提交荃灣區議會文件，當局計劃於荃灣海盛路短期租約停車場安裝智能泊車系統，其中一款考慮引入的正是機電署測試中的拼圖型系統。運輸署另在文件提到，日後中標營建商需於租約展開後一年完成安裝裝置，建議租期至少5年。

署方與12機構創科平台合作

另外，機電署昨與12間科研機構，包括各大學及生產力促進局等公營機構，簽署創新科技協作平台E&M. InnoPortal的合作備忘錄。署長薛永恒稱，日後各個聯盟機構會加強合作及聯絡，除了恆常溝通外，每3至6個月會會面「互通有無」，「定期檢視哪些項目是政府合用」，有望加快科研成果「落地」。該平台成立至今收到逾140個政府部門、公營機構服務需求，以及90多個由初創企業及大學提供的解決方案，而成功配對的試驗項目有50多個。

明報記者