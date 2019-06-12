沙中線過海段重檢通車時間 4監測點沉降倍增 停工指標放寬

一直維持2021年通車

沙中線工程去年起被揭發不按圖則施工、施工文件缺失、沉降等問題，政府及港鐵之後多次強調，沙中線紅磡至金鐘段通車時間維持在2021年。運房局在最新文件中指出，由於受灣仔發展計劃工地交接影響、會展站地底複雜情况、因沉降事宜而暫停會展站挖掘，加上要預留彈性於會展站上蓋興建會議中心，沙中線紅磡至金鐘段工程進度受影響，至於是否能維持2021年通車的目標，將視乎紅磡站擴建工程全面評估策略的最終結果，再作檢討。

港鐵已於今年4月底完成全面評估策略第二階段、即鑿石屎檢驗鋼筋接駁，預計本月底前完成第三階段的分析，並向政府及獨立調查委員會提交報告。

紅磡站外 各站共缺一成文件

此外，港鐵更新了會展站以東連接隧道沉降監測點的預設停工指標及最新沉降數字，顯示至少有4個監測點，自去年6月後沉降幅度上升約一倍，超過原定的停工指標，而相關監測點的停工指標亦相應放寬，例如其中一個監測點，去年6月沉降7.3毫米，至今年3月沉降幅度升至14毫米，而原定的停工指標為10毫米，最新被放寬至22毫米（見表）。

文件又披露，除了紅磡站外，港鐵亦有審核沙中線其他車站關鍵文件紀錄，已大致完成，結果顯示整體約九成與結構有關的檢查及測量申請表格（RISC表格）能在審核中呈示，至於餘下約一成，港鐵正檢視相關佐證資料，包括照片紀錄及工地日誌等。港鐵回覆查詢時承認約有一成文件缺失。

田北辰料2022年中通車

實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時沙中線紅磡站調查委員會仍在調查紅磡站文件缺失問題，預計要今年底才完成，預計需做加固工程，勢必拖慢工程進度，他估計紅磡至金鐘段要2022年中才能通車。

田北辰又說，據他了解，沙中線除紅磡站外，其他車站各約有九成施工表格齊全，雖然有一成表格缺失，相信政府會批准通車，預計年底可分階段通車至鑽石山站。

鐵路事宜小組原定在周五（14日）會議討論沙中線事宜，但立法會大會今起討論修訂《逃犯條例》，立法會秘書處昨發通告，將包括鐵路事宜小組在內多個委員會會議改期。