劉夢熊妨司法案終院判辭：特首廉政專員可影響調查

有意圖干預已構罪

終院判辭舉出相關法律原則，若被告傾向及意圖阻撓一些將進行、有機會進行或有可能進行的法律或審裁程序，行為意圖對相關程序構成司法不公，可構成控罪；但被告行為是否傾向妨礙司法公正屬事實問題，需按每宗案件案情判定。

能否成功影響調查非重點

對於上訴劉夢熊人一方早前辯稱，特首及廉政專員必須有合法權力終止調查，劉夢熊接觸兩人才屬犯罪之說，終院認為說法對本案是「不切實際」。終院亦指出，特首有能力影響廉政專員處理調查的方式，以及透過廉政專員影響下屬調查或終止調查，能否成功影響調查非重點。至於廉政專員身為廉署首長，可嘗試以行政或其他措施阻撓、延遲、干擾或終止調查。

另外，上訴方早前稱廉署有權力制衡機制，故廉政專員無法獨自決定調查去向。終院形容此說法等同干預其中一名陪審員不屬犯罪，因仍有其他陪審員一同裁決，此看法忽略了意圖干預或影響相關調查程序亦屬犯案，並非只視乎干預真的能中止調查。

【案件編號：FACC 24/18】