許智峯搶手機案 判社服令罰款 官：不涉私利有悔意

許智峯（36歲）聞判後在庭外表示，感謝家人和民主派的支持，如今他的案件已終結，他希望全社會的焦點放在反《逃犯條例》的大戰上，因這可能是香港「最後重要戰場、最後一份自由」。

律政司：研判刑理據

許又說，他不會因為本案而退縮，但承認會檢討，日後以「更好的方法」在議會內外繼續抗爭。律政司回覆稱，會研究裁判官的判刑理據和主控官的報告，再決定是否需要跟進。

辯方大律師昨在判刑前作進一步求情稱，許智峯的社會服務令報告非常正面，其妻向感化官透露夫妻二人合力照顧兩名子女，若丈夫被判監禁，其家庭將面臨很大困難。

辯方遞上教會牧師的求情書，牧師稱許智峯是好丈夫和好爸爸，又說他有真誠悔意，其服務社會初心不變。辯方強調，許智峯後悔自己當日行為，事發後一連兩日開記招公開向事主道歉，亦承諾絕對不會重犯。

裁判官鄭念慈判刑時表示，被告犯罪前應估計對家庭的影響，不可在罪成後以家庭因素要求法庭從輕發落。

感化官指解決問題能力低

就不誠實取用電腦罪，鄭官接納本案是同類案件中的「罕有情况」，因被告沒有金錢財產得益，政府亦無損失，其泄漏的資料也非秘密；考慮感化官報告稱，被告是衝動及解決問題的能力低而犯案，接納被告如今有悔意，判處社會服務令代替監禁。

官：事主無傷 行為未算嚴重

至於普通襲擊罪，鄭官表示女EO在案發時雖然受驚，但並無實質肉體傷害，被告的行為雖然罔顧後果，但程度未算很嚴重；妨礙公職人員執行職務罪方面，鄭官則認為事件對女EO的公務不是十分有影響，故以上兩項罪名均以罰款處理。

根據《立法會條例》第39條，不論緩刑與否，若有人犯罪而被判處超過3個月，則不得於5年內參選；因此許智峯今次面對的刑罰，並不會影響他將來參選。

【案件編號：ESCC2544/18】

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