高鐵增14站點 直達重慶天津南寧肇慶

港鐵表示，經過政府與內地鐵路單位商討後，高鐵香港段將於7月10日起提升服務，每日開出的長途列車數目由13對增至17對，令高鐵香港段連接的內地站點，由現時44個增至58個，其中新增的14個站點，包括重慶、佛山、南寧、汕頭、天津、肇慶等。另外，現時每日開出5對以潮汕為終站的長途列車，其中1對將延伸至汕頭為終站。

日減3對直通車 東鐵早上加3班車

據高鐵7月10日後車次表，西九龍直達天津西班次將由上午9時48分開出，晚上7時47分到天津西，全程近10小時，為高鐵香港段車程最長的長途列車。由西九龍直達重慶西的班次則由下午2時53分開出，10時26分抵達重慶西，全程7小時33分。至於由西九龍直達肇慶東的班次，則由晚上8時21分開出，晚上10時20分抵達肇慶東，全程約2小時。

以成人二等座位收費計算，由西九龍前往天津西為1243元，是售價最高的單程票；至於前往重慶西及肇慶東，分別為751元及276元。

另外，港鐵指高鐵通車後，部分乘客改坐高鐵往內地，令城際直通車客量跌，因此將於7月10日起，每日減少3對來往紅磡及廣州東站的城際直通車，並將現時每日1班由紅磡前往佛山站的城際直通車，改以廣州東為終站。

港鐵指出，由於東鐵線與城際直通車共用路軌，調整城際直通車班次可令東鐵線班次更平均，因此7月10日起，平日早上8至9時加開東鐵線1班由羅湖至紅磡南行列車，以及兩班由紅磡開往羅湖及落馬洲的北行列車，預料令東鐵線乘客平均候車時間縮短4%至10%。