專欄﹕永續的facebook霸權？／文：章濤

網上無掩雞籠

facebook作為一個社交平台，正面的看，是一個能讓用戶暢所欲言、我手寫我口的媒介，但負面的看，其實就是「無掩雞籠」，會令用戶原本的私事被人指指點點，商戶的推廣活動被對手抹黑、惡意破壞；但對於這些，facebook幾乎全無責任，再者，平台只要祭出「中立」、「言論自由」的擋箭牌，就可將問題完全推給用戶。

用戶面對以上種種，往往只有兩件事可做︰一是用更多錢、動員更多人去反擊；二是停用或離開facebook以作抗議，但前者牽涉到成本，後者看似奪回主導權，不過身邊不少朋友的親身例子都告訴我「此路不通」，因為一旦停用，就會被人質疑你是情緒出現問題，想要避世，商戶更有可能被認為是結業或無心戀戰，結果，在眾多負面臆測之下，往往都敵不過群眾壓力，乖乖回來就範。

這種「又愛又恨」的矛盾，除了揭示出facebook霸權之強橫外，同時也是一個警號，提醒着我們在互聯網世界上，大家並非如此的自由，反而是限制處處。

花無百日紅

不少人都認為，以facebook目前之勢力，根本已經是另外一種「大而不倒」霸權，我卻覺得，昔日的Windows，其壟斷之廣和深，比今日的facebook有過之而無不及，但如今也不能再保住王者地位。花無百日紅，無論更強大的互聯網產物，壽命都可能比想像中短。所以，在互聯網世界內，沒有什麼是不可能。

作者 章濤（UDomain集團主席 、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]