政府3000款表格 2021年可網上交

派4000元人手填表 資科辦︰有改進空間

立法會資訊科技及廣播事務委員會昨日討論電子政府服務進度，人民力量議員陳志全質疑政府早前「派4000元」安排混亂，包括需要職員人手輸入資料，導致出錯等，批評「做法落後」。林偉喬稱，政府事後有檢討，要求政策局日後有大型項目推出時，「如不採用科技方法，一定要交由政務司長主持的政策委員會先討論」。

政務司長張建宗年初提到「派4000元」安排，稱如要建立網上系統，招標及設計「可能需時18個月」，陳志全追問「製作申請系統是否很高難度？」，林偉喬說，「每個項目有不同考慮」，「有些表格需要申請人簽署確認身分，需要的時間（電子系統）較長」，而部分只需填寫資料申請則較易做到，但承認現時逾3000款政府表格有一半仍未能網上交表，「情况不理想」。

eID配合 不包須宣誓申請

林說，政府明年推出「數碼個人身分（eID）」後，以上「技術難題」便可迎刃而解，因此當局亦訂立目標，在2021年年中前， 約3000款政府表格均可從網上遞交申請，但個別涉及需事主到場宣誓的申請（如工業貿易署的「輸出古董宣誓書」），則不包括在內。

另外，資科辦成立的「智慧政府創新實驗室」上月在數碼港正式開幕，為業界及政府部門作科技產品配對，現場會展示不同部門正測試或已成功驗證的技術，林偉喬說初步計劃展示項目會每半年更新一次。

明報記者