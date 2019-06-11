建築師：具展覽場館經驗發展商不多

據立法會文件，特首與行政會議於5月28日決定向西九管理局批出佔地約38.6公頃的文化區用地業權，收取1000元象徵式地價和豁免行政費，為期50年，以收入加強西九管理局財務安排及發展綜合文化藝術區。

栢志高：海外內地本港

均有發展商感興趣

就ACE項目的公私營合作，栢志高昨稱，冀中標者有能力建造設施，設施亦能吸引公眾，並在財務上可行。他說海外、內地和本港均有發展商表示有興趣，但未透露相關發展商數目。

「賺不賺也付錢 較多考慮」

陳沐文說，本港有營運展覽綜合場地的經驗，惟相關發展商數目不多。他按目前建造費每平方米約3.5萬至4萬元水平粗略推算，ACE總樓面面積約13.5萬平方米，估算單是建造成本就要約50億元，還未計之後的營運成本。

他相信ACE位置臨海，發展具吸引力，「但對於不熟悉（展覽）營運的發展商，賺不賺都要給錢（西九），就有較多考慮」。