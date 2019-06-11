建築師：具展覽場館經驗發展商不多

【明報專訊】西九文化區行政總裁栢志高昨日稱，早前就ACE項目諮詢，海外、內地和本港均有發展商表示感興趣。資深建築師陳沐文稱，灣仔會展、亞洲國際博覽館均營運多年，反映本港有營運展覽綜合場地的經驗，但有此能力的發展商不多，加上中標者須支付西九某個百分比的總收入，令欠缺相關營運經驗的發展商考慮時更審慎。
據立法會文件，特首與行政會議於5月28日決定向西九管理局批出佔地約38.6公頃的文化區用地業權，收取1000元象徵式地價和豁免行政費，為期50年，以收入加強西九管理局財務安排及發展綜合文化藝術區。
栢志高：海外內地本港
均有發展商感興趣
就ACE項目的公私營合作，栢志高昨稱，冀中標者有能力建造設施，設施亦能吸引公眾，並在財務上可行。他說海外、內地和本港均有發展商表示有興趣，但未透露相關發展商數目。
「賺不賺也付錢 較多考慮」
陳沐文說，本港有營運展覽綜合場地的經驗，惟相關發展商數目不多。他按目前建造費每平方米約3.5萬至4萬元水平粗略推算，ACE總樓面面積約13.5萬平方米，估算單是建造成本就要約50億元，還未計之後的營運成本。
他相信ACE位置臨海，發展具吸引力，「但對於不熟悉（展覽）營運的發展商，賺不賺都要給錢（西九），就有較多考慮」。