中標發展商出資興建 明起招意向 西九商廈酒店 外判營運權30年

ACE（藝術、商業、展覽）項目毗鄰香港故宮文化博物館，總樓面面積逾13.5萬平方米。據立法會文件，展覽中心將提供多用途場地，既能舉辦展覽和文化藝術表演，主場館亦能舉辦有1萬座位的音樂會，旁邊的U形用地則設酒店和辦公室，當中酒店為乙級高價酒店，總樓面至少2.1萬平方米，辦公室則須達甲級，並設零售餐飲和娛樂設施。管理局已成立公私營合作項目委員會監察。

5年設計建造 延誤會罰

政府的啟德體育園項目採「設計、興建及營運」（DBO）模式，合約期25年，由政府出資興建；西九ACE項目同樣外判營運權，但採BOT模式，由中標的私人發展商出資興建。西九明日起公開邀請表達發展意向，為期兩個月，今年第三、四季招標，明年第三季批出合約。西九管理局行政總裁栢志高稱合約期是「5+30」，管理局保留用地及設施的業權，中標者首5年須完成設計和建造，否則有懲罰，其後有至少30年營運期，「這才足以與中標者建立長遠伙伴關係」。

2025落成 營運收入分成

項目規定中標者在營運期間向管理局支付總收入某個百分比的分成額。栢志高預期分成額會隨時間遞增，是紓解財赤困境的第一步。管理局營運總裁陳惠明強調，項目由發展商投資，故有誘因盡快投入營運，又強調營運期間西九是分其收入，不是分紅。

旅遊界議員姚思榮昨午在立法會監察西九的小組會議上問及，這會否令西九長遠反而有龐大盈餘，民政事務局常任秘書長謝凌潔貞相信不會，因西九仍需營運其他文藝設施，又需處理融資帶來的財務負擔。

另外，昨日會上亦討論M+博物館進展，管理局透露自終止聘用新昌營造以來，所花費成本超過4億元，惟2021年第二季才可確定最終成本。民主黨議員鄺俊宇關注M+至今僅完成60%，會否再延期，栢志高稱餘下工程較直接簡單（straightforward），有信心明年首季取得佔用許可證。