口罩刀手砸七人車 截劫百萬

昨早9時許，29歲葉姓男子駕駛中港牌七人車，載着兩名男友人及一袋95萬元現金，前往至元朗「購買私家車」。

帶百萬稱往買車

至東堤街時，多名男子持刀及木棍於行人路衝出，擊打車身及車窗。七人車加速逃走，其間撞倒一個路牌，左轉後在泰利街18號對開收掣不及，撞向路旁一輛輕型貨車，七人車車頭嚴重損毁。持刀男子追至，繼續襲擊司機，並搶去車上一袋現金，現金屬於司機車上一名29歲朋友。司機手部受傷，送往博愛醫院，其後轉送屯門醫院治理。警員接報到場，初步調查後將案件暫列行劫。警方其後於元朗區拘捕19歲陳姓男子，涉嫌與案有關。

目擊者梁先生稱，事發時他在店內聽到「卟」一聲，遂到店外察看，見到3名南亞裔男子持兩呎長木棍及石頭，襲擊一輛行駛中的七人車，七人車幾乎撞向燈柱，其間另有6至7名戴口罩男子在路旁衝出來包抄七人車。七人車轉入泰利街後，梁聽到「嘭」一聲，再聽到「霹靂啪啦」疑似擊毀車窗的聲響，他即時報警，其間見3名南亞裔男子徐徐離開現場，其他施襲者則往安樂路方向逃走，整個過程約1分鐘。

七人車車身及現場路面遺下血漬，車上兩名乘客在場協助調查，其間向警方稱「好驚」。案件交元朗警區重案組第3隊跟進。