打針兼食花生 八成童脫敏 耐受性增至9粒花生 停食即無效

明報記者

1.8%有不良反應 毋須用腎上腺素

養和醫院過敏病科中心主任李德康表示，本港14歲以下小童中，每1000人就有3至5人對花生過敏，本港無花生過敏致死統計，但美國每年有約70至100人死於花生過敏。養和醫院最新一項研究，以27名6至16歲有花生過敏兒童為對象，他們對花生的過敏反應包括紅疹、皮膚及舌頭腫脹、呼吸困難、血壓下降或休克。病人先接受約12周「抗免疫球蛋白E」注射，再每天進食花生粉並逐步遞增劑量，約6個月後開始每天服約9粒花生，其後進入3年「劑量維持期」，每天食9粒花生。

27名病童中約85%脫敏，即達到每天可食9粒花生；病童的花生耐受性中位數由5毫克，提高至脫敏治療後的2000毫克（即大約9粒花生），耐受性增約400倍，遠超日常意外攝入劑量。其餘不能脫敏原因包括花生過敏不適，亦有病人無完成治療。花生劑量遞增期間，1.8%病人有不良反應，大多輕微，均毋須注射腎上腺素。

有3名脫敏病童療程後停食花生，3人均於停食6至12個月後重新出現花生過敏反應。研究認為，上述治療有效且安全，而參與的患者及家人均滿意治療結果，能有效消除意外進食花生憂慮。但研究亦顯示，在劑量維持期後停止攝入花生，耐受性就失效。

養和：3年療程藥費3萬起 須6歲以上

李德康表示，暫未有足夠證據顯示治療有長期效用，患者要在維持期後亦每周3次食花生保持耐受性，患者要有心理準備接受長期而密集治療療程，暫未有數據顯示長期食花生可能出現的副作用。李德康說，「抗免疫球蛋白E」注射只適用於6歲或以上病人，而哮喘未受控制的病人亦不適合此治療。

李稱有關治療的3年療程中，非藥物的診症及檢查費用平均每年約3萬元；藥物費用3萬元起，並視乎花生過敏的嚴重程度。上述研究成果在最新一期《香港醫學雜誌》公布。