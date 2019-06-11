拳打女兒片段被上網 父認虐兒還押

從涉事片段可見，被告激動地向女孩吼叫「你仲著唔著褲」，女孩不斷哭泣，欲坐立時遭被告一手推倒在牀，被告再大力拳打女孩，一名女子在旁哭說「唔好再打佢，會死㗎」。

女兒被拖上牀 扯開衣服只剩尿布

控方案情指稱，於2015年11月至2016年3月間，48歲被告與女友及其時年僅2歲的女兒同住。2017年6月29日，網上流傳一段被告殘酷地虐打女嬰的片段，顯示被告非常情緒化及兇惡，將女兒拖到牀上，扯開她的衣服至只剩尿布包裹，然後被告用力按壓女兒，狀似將她揑着。

片段經傳媒報道，有知情者認出被告後報警，警方其後拘捕被告。警誡下被告承認有打女兒，但「只係作勢打，無用力」，被告又稱只是想威嚇女兒，令她不敢尿牀，過程中沒有實際施力。女嬰驗傷時未有發現表面傷痕。

稱沒用力 威嚇女兒不敢尿牀

被告昨日在西九龍裁判法院認罪，裁判官下令索取感化官報告，並將被告還押候判。

【案件編號：WKCC4806/18】