拳打女兒片段被上網 父認虐兒還押

【明報專訊】4年前，48歲父親因其2歲女兒尿牀，暴怒下大力按壓和拳打女兒身體，又作勢揑女兒。歷時約兩分鐘的施虐過程被錄下，事隔一年後被上載YouTube和facebook，經互聯網廣傳下，有人認出被告後報警。被告昨承認一項虐兒罪，裁判官下令將他還押至本月24日判刑。
從涉事片段可見，被告激動地向女孩吼叫「你仲著唔著褲」，女孩不斷哭泣，欲坐立時遭被告一手推倒在牀，被告再大力拳打女孩，一名女子在旁哭說「唔好再打佢，會死㗎」。
女兒被拖上牀 扯開衣服只剩尿布
控方案情指稱，於2015年11月至2016年3月間，48歲被告與女友及其時年僅2歲的女兒同住。2017年6月29日，網上流傳一段被告殘酷地虐打女嬰的片段，顯示被告非常情緒化及兇惡，將女兒拖到牀上，扯開她的衣服至只剩尿布包裹，然後被告用力按壓女兒，狀似將她揑着。
片段經傳媒報道，有知情者認出被告後報警，警方其後拘捕被告。警誡下被告承認有打女兒，但「只係作勢打，無用力」，被告又稱只是想威嚇女兒，令她不敢尿牀，過程中沒有實際施力。女嬰驗傷時未有發現表面傷痕。
稱沒用力 威嚇女兒不敢尿牀
被告昨日在西九龍裁判法院認罪，裁判官下令索取感化官報告，並將被告還押候判。