高鐵石崗列車停放處 修架空電纜 兩工人觸電命危

昨中午12時許，警方接獲62歲蘇姓職員報案，稱上址有3名年齡介乎29至35歲男工人維修電纜期間懷疑觸電，3人手、腳及背部受傷，先被送往博愛醫院，其後轉送屯門醫院，送院時皆清醒，其中31歲胡姓及29歲黃姓工人被送往深切治療部，前者情况危殆，後者穩定。另一35歲顏姓工人右臉頰燒傷，其後陷昏迷，再被轉送威爾斯親王醫院，至昨晚情况危殆。警方初步調查相信事件無可疑，案件列工業意外。

一工人右臉頰燒傷昏迷

港鐵回覆查詢時表示，昨中午約12時半，3名承辦商人員在廣深港高鐵（香港段）石崗列車停放處一個工程車升降工作台上，為停放處內某特定範圍的架空電纜作日常檢查維修，其間疑觸電受傷，在場工友即時通知高鐵車務控制中心報警。港鐵表示已派人到醫院探望傷者，亦會與承辦商保持聯繫，為有關人員提供協助。事件期間有另一名承辦商工人懷疑中暑，一併送院治理。

港鐵：維修工作範圍會停供電

港鐵表示，根據紀錄，維修工作於早上約10時許開始；工程人員維修架空電纜時，會確保做好安全措施，工作區域範圍內的架空電纜亦會停止供電，以保障安全。港鐵非常關注今次事件，已即時暫停該承辦商的相關工程項目，並會詳細調查原因，亦已將事件通報相關政府部門。事件不影響高鐵服務及列車調動。

工會促港鐵加強監管承辦商

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，意外原因仍待調查，原則上工人不會「通電工作」，維修電纜時會先截斷電源及「接地」，如遇特別情况才會穿戴防護衣物及手套。據他了解，涉事承辦商為內地公司，工會促請港鐵加強監管外判商。

勞工處稱，已派員到場了解及調查，並會發出暫時停工通知書暫停有關工序。