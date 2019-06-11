料保議席 5年內不得參選

大律師牌照需公會聆訊

根據《基本法》第79條，若有立法會議員因刑事定罪，判處監禁1個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，便會喪失議員資格。另據《立法會條例》第39條，不論緩刑與否，立法會議員被判監3個月以上，定罪起計5年內都不能參選，意味她未來不能參選。

對於陳會否被褫奪現任議席，梁君彥已明示本立法會年度不會處理相關議題，但下年便是立法會選舉，對於公民黨在港島區立法會議席有何部署，黨魁楊岳橋表示一切言之尚早。至於本周三的立法會修訂《逃犯條例》審議會議，陳淑莊透過短訊回覆本報指出，對於會否出席會議，現在未有明確答案，一來視乎健康狀况，因視力嚴重影響行動力；同時會與公民黨其他議員商量，「在『送中條例』這場硬仗，能夠分擔幾多，參與幾多，都會盡力而為」。

至於陳的大律師牌照，按照《法律執業者條例》，由大律師公會紀律審裁組召開紀律聆訊後決定。不過有大律師透露，陳仍可就定罪提出上訴，而且她今次只是「公民抗命」的行為，看似「無那麼嚴重」，最終仍需交由審裁組決定。