腦瘤未完全切除 需電療30次 佔中案陳淑莊囚8月緩刑兩年

面容憔悴的陳淑莊（47歲）昨身穿白色連身裙抵達西九龍裁判法院，她左耳背後方有明顯的手術疤痕，並透露術後出現「疊視」，現需以拐杖協助步行。公眾聞悉她獲判緩刑後，在庭內站起拍掌，其後陳淑莊拄拐杖從犯人欄緩緩步出，逐一與支持者握手。對於會否上訴，陳淑莊表示會交予法律團隊處理。同案早前獲判緩刑及社會服務令的朱耀明、張秀賢、鍾耀華、李永達均有到庭支持。

稱交律師團隊處理上訴

辯方資深大律師王正宇昨求情時呈上陳淑莊的醫療報告顯示，陳淑莊在5月7日在醫院接受切除腦瘤手術，但未能完全切除，她留院一周後可出院。陳於同月27日接受腦部磁力共振，顯示殘餘腦瘤有擴展迹象。醫生建議她在手術後首3個月接受電療，有80%機會防止腦瘤復發，並需由腦神經外科醫生從旁協助，每星期5日需到醫院接受電療，持續6星期，電療後可能會嘔吐、頭暈、胃口欠佳等，亦可能需服用類固醇。如她不接受電療，腦瘤可能在手術一年後復發；若延遲接受電療，她或需再次接受切除手術。

術後疊視 難平衡身體

王正宇補充，陳淑莊在未來3個月連續進行30次放射治療（俗稱電療），不接受治療或令腦瘤變大，目前僅兩所公立醫院提供相關治療。辯方曾去信懲教署詢問相關配套，惟沒有提及如何提供電療。陳淑莊在手術後出現疊視（double vision）和視力不清，走路時難以平衡身體，需他人照顧，望法庭考慮治療情况，可判她緩刑。

法官陳仲衡判刑時指出，辯方呈上陳淑莊手術後留下長疤痕的照片，認為不會有人為逃避8個月監禁而承受開腦手術風險，故不質疑其治療計劃和病情屬實。雖懲教署回覆辯方指會提供適切治療，但鑑於陳淑莊日後需接受電療、其腦瘤有復發風險、疊視令她需由別人照顧等，不肯定即時監禁會否對其健康造成不良影響。

官信病情屬實 監禁影響不明

陳官指出，陳淑莊在求情和陳辭沒有表達悔意，考慮到涉案示威和平及造成的廣泛阻礙，以9個月為量刑起點，其品格良好減刑1個月，考慮到其身體狀况需接受電療，而陳淑莊所面對數以月計刑期，並非長達兩年以上監禁，基於公義原則，決定判處她監禁8個月，緩刑兩年，並強調此為特殊情况。

【案件編號：DCCC480/17】

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