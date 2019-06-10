公餘創業 搜尋擬增個人化功能

香港現時也有不少公司出租衣服，但限於婚紗和裙褂等結婚相關衣服，而且都是以全實體店方式運作。至於出租一般晚裝裙的網店，則是近幾年才在香港出現，至今也只有幾家。

其中，Yeechoo可說是最為人所知，而Wardrobista.com則應該是首創寄租服務者。現時在Google上搜尋Dress Rental，Yeechoo會排名第一，Wardrobista.com也可排在第二。不過，由於這種商業模式容易學習，亦毋須先進科技，不排除未來會有更多公司入場競爭。

李浩怡表示，該公司有為網站作「搜尋引擎優化」（SEO），令網站在某些關鍵字的自然搜尋中排名靠前，亦有在搜尋引擎賣個別的關鍵字廣告，以及在fb和IG賣小量廣告。該公司間中還有採用Remarketing，即是有些網民曾瀏覽其網站、但未有即時租衫者，日後會在網上看到該公司的廣告。

今年第三季，該公司的網站會加入個人化的功能，不同顧客登入該網站後，即使瀏覽同一種衫，衫的排列次序也會有些不同，會因應她們的尺碼以及過往租衫、看衫的喜好，作個人化調整。