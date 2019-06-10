社交媒體密密貼相 女性怕一衣頻頻著 租衫網共享衣櫃 活動靚衫次次新

明報記者 薛偉傑

Wardrobista.com共同創辦人李浩怡、方海凌表示，會想到開設租衫網站，要由大約3年前說起。原來兩人是中學同學，那時她們在短時間內收到多個同學的結婚請帖。令她們煩惱的不止是要做人情，更大的煩惱來自穿什麼衫出席婚禮和婚宴。「facebook和Instagram等社交媒體這麼流行，大家都在網上分享重要場合的相片，同一件衫穿兩三次已經很盡，實在很難再重穿。」方海凌說起當時的感受。

「同一件衫穿兩三次已很盡」

兩人深信其他女士亦有同樣煩惱，網上租衫的生意一定有需求，於是便合資40萬元，購入約40件女裝衫，成立Wardrobista.com（意思是「衣櫥達人」），在2017年2月開業。由於是小本創業，40萬元都用於買衫及設立網站，該公司初期接近全線上運作，沒有租用固定的地方，只是和銅鑼灣一間相熟的樓上Cafe合作，讓部分顧客在那裏試衫及交收（因為有些顧客會要求先行試衫，而非直接將衫送到她們家中）。

活動吸客 請化妝師品酒師教路

她們還每月舉行一次線下快閃活動，即場展出可供租用的衫。為令活動增值，該公司每次還會請來化妝師或品酒師等分享知識；若是租用樓上cafe，每次可吸引50至60人參加，若租用商場或酒店場地，每次更可吸引到100多人。

由於固定開支有限，該公司一開即賺。漸漸地有些顧客反映，她們家中都有很多不便重著的衫，查詢可否透過該公司出租。

該公司經一輪考慮和篩選後，同年11月推出寄租服務，令「貨源」增加，亦令部分顧客同時變成寄租的合作者。「尤其是一些名媛、模特兒及二三線藝人，經常都要穿得隆重的出席活動，她們往往便是由租衫開始，再變成寄租的合作者。」方海凌說。

寄租客人衣物 承擔清洗保養費

不過，該公司並非來者不拒、任何衣服都會接受寄租。首先要看牌子，其次就是看衣服狀態是否簇新和理想。因為挑選嚴謹，真正成為寄租者的顧客只佔整體顧客一成以下。若寄租的衣服租出，該公司會和寄租者以75%和25%比例分帳。兩人表示，這是因為該公司要承擔寄租衣服的清洗和保養費用，例如有些鑲珠片的晚裝出租後很易會有損耗，要請師傅重新鑲回珠片。雖然分帳比例不高，但由於在該公司寄租，既可省掉租用迷你倉存放舊衫的費用，還有些許收入，故顧客都樂於合作。

由於生意一直上升，去年8月起，該公司在堅尼地城一個共用工作間租用一個房間作陳列室。今年3月5日起，該公司再將陳列室搬至銅鑼灣恩平道一個樓上舖，實用面積增至850平方呎。李浩怡說，陳列室搬至銅鑼灣後，生意升了兩成，參觀人次更以倍數上升；有些人搭小巴經過，看到單位外牆宣傳，回家後再瀏覽她們的網站和fb專頁，繼而上門參觀或預約試衫（若試穿後不租用，須付每4件衣服150元試身費）。

現時該公司約有250件女裝衫出租，主要是歐美和澳洲設計師品牌的晚裝，當中約六成是該公司購入，約四成來自寄租。其fb和IG專頁則分別有約5200和2200個粉絲。