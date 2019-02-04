青年科學院成立 院長：力推STEM教育

青年科學院直屬港科院，運作經費亦由港科院提供。青年科學院院士須在科研領域有優秀表現，而加入時亦須為45歲或以下，資格在年滿50歲時屆滿，資格亦不會過渡到港科院。

羅錦團表示，青年科學院主要工作為推動STEM教育，以及引起年輕人對科學的興趣。他說有不少學校的教師都不了解修讀理科、工程科等的出路，例如數據科學家等新興職業，因此除了學生，亦會向教師、校長辦講座。另外，為支持知識轉移，青年科學院亦會協助科研產業化。

林鄭：將辦「創科節」

特首林鄭月娥昨亦有出席主禮，她致辭時表示，政府大力支持創科，亦分別投放資源於不同領域加速發展。她透露，為使公眾一同參與，今年稍後政府將舉行「創科節（Inno Fest)」，主打活動為「城市創科大挑戰」，邀請各界為與生活息息相關的議題，以創科方式提供解決方案，並會在公營機構測試得獎作品。

青年科學院昨日亦在特首見證下，分別與香港資優教育學苑及香港青年工業家協會簽署合作備忘錄，開展跨領域科學教育合作，實踐科普教育。

明報記者