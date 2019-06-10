駕車載客突昏迷 六旬的士司機不治

的士失控撞欄 男乘客無恙

駕駛途中突然暈倒的67歲姓伍男司機，救護員接報到場為其急救時一度蘇醒，其後再陷昏迷，由救護車送院搶救後證實不治，死因有待剖驗確定。的士47歲姓張男乘客則無受傷，事後在現場協助警方了解事件。

事發昨晨6時許，伍駕駛的士載同張，沿深水埗元州街往荔枝角方向行駛，至東沙島街交界，伍突然暈倒，車輛繼續慢溜向前，車頭撞向路邊欄杆停下，張遂報警求助。警方事後封鎖部分意外路段調查起因，暫列交通意外無人受傷及有人暈倒案件處理。

醫生：或心臟病發引致

急症科醫生馮顯達表示，估計死者可能因出血性中風致死，該症常出現於高血壓及高膽固醇患者，因其腦血管硬化變脆弱致「爆血管」，情况嚴重者會因顱內壓增高，有可能休克，甚至死亡。急症室專科醫生彭繼茂表示，猝死另一原因為心臟病發，當供血給心臟的冠狀動脈硬化，血管長時間收窄至完全閉塞，心臟肌肉缺血壞死，即有可能病發，患者可能會感心翳，又或毫無先兆下昏迷。

彭繼茂呼籲，年過55歲者如有高血壓、糖尿病或煙酒習慣，兼運動後出現氣促、心翳等徵狀，即屬高危群組，應盡早檢查及適當治療。