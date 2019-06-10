釣魚漢稱綁劫 逼食安眠藥

以往常到防波堤釣魚的48歲姓彭男子，報稱遇劫時雙手曾被綑綁，沒表面傷痕，事後被送往醫院檢查。警方通緝兩名分別肥身材及中等身材男子。事發前晚8時許，彭報稱獨自在防波堤垂釣，兩賊走近持1呎長利刀指嚇及箍頸，操不純正廣東話聲稱打劫，用碎布將彭綑綁，劫去銀包4000元現金，再逼令他講出提款卡密碼，其中一人往「撳機」。

兩賊持刀逼供提款卡密碼

據稱，賊人致電負責看守同黨，表示只能提取4000元，但戶口仍有餘款，彭向賊人訛稱每日提款上限4000元，要待凌晨始可再提款。其後賊人強迫彭吞服3粒懷疑安眠藥，並揚言「再撳唔到機就用刀捅你」，彭將藥丸含着沒有吞下，看守的賊人其後離去。彭隨即吐出藥丸及自行鬆綁，其後返回興華邨寓所向家人透露事件，至前晚11時許自行到柴灣警署求助。警方初步調查後，暫列行劫處理，由東區警區重案組跟進。

釣魚客施先生向到場採訪記者表示，在海濱公園附近石堤釣魚約12年，從未聽聞有劫案發生，但近年較多內地與南亞裔人在石堤附近聊天，暫不會太擔心夜釣的治安問題。在石堤釣魚的李先生說，一般釣到天黑就走，不擔心治安，因海濱公園日間人流較多。