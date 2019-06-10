座駕落地半年 東廊失控 剛做老闆 27歲鐵騎士撼欄亡

遇車禍的27歲男子朱博豪 ，為涉事電單車登記車主，與家人居於小西灣富欣花園，親友事後在單位門外點起白蠟燭。意外後，朱身體多處嚴重受傷昏迷，接報到場救護員為其戴上頸箍及協助固定頭部，再由救護車送院，惟經搶救延至昨晨6時20分證實傷重不治。

據悉，朱與兩名友人在銅鑼灣歌頓道合資開設西、日混合菜式餐廳，上月1日正式開業。事發後，餐廳昨只開半閘，門外貼出告示「休息兩天」，職員對事件不願多談。朱常於其社交網站貼出與友人歡聚的相片，亦有貼出駕駛另外兩輛電單車的相片。意外後，友人在facebook留言悼念，稱「「你既（嘅）夢想係開間餐廳 ，你既（嘅）心血我地（哋）一定會守落去」。

事發昨凌晨1時許，朱駕駛電單車沿東區走廊往柴灣方向行駛，至柴灣順泰道時，車輛失控撞向左邊防撞欄，朱被拋出車外再撼向道路指示牌鐵柱，重傷昏迷，電單車餘勢未了，無人駕駛再滑行約50米始停下，途經駕駛者報警。

意外路段車速限制為每小時70公里，警方事後封鎖路分行車線調查事件起因，被撞的路牌傾斜，路面遺下一隻波鞋，電單車左邊車身輕微損毁。朱的親友接獲警方通知紛紛趕往醫院了解，獲悉他重傷昏迷，眾人憂心忡忡。電單車其後由拖車拖走檢驗，案件交港島總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲有資料提供市民致電3660 6800聯絡。

「多用途電單車」 車價12萬

根據資料，涉事本田X-ADV750電單車2018年出廠，今年1月於運輸署首次登記，車價近12萬元。車輛汽缸容量745c.c.，最大馬力54匹，為全新「多用途電單車」，具備實用街車與越野風格。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676