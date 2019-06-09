靠靚聲追夢 視障女出錄音故事集

淇淇10歲確診全球僅得數宗案例的「線粒體基因突變」，一夜失視力，意志消沉得一度萌生死念。花了一兩年，她才能接受患病，在心光盲人學校更發現視障不代表什麼都做不到，「同學們原來不單可以跑樓梯，還可以『打爆機』！」

夢想當配音員 老師助圓夢

高中轉到香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，首天見老師，被問有何夢想，淇淇答道：「我想做一個配音員！但我知道好難做到。」老師幾經努力，邀得資深粵語配音員龍天生教淇淇。首次踏足錄音室，淇淇笑不攏嘴，開心了一星期。

淇淇曾為兩部卡通電影配音，首個角色為「閃電王麥坤」打氣，只有一句對白；第二次在超能力家庭電影，為4線角色配音，對白多了，也更感滿足。

龍天生稱，配音前要看稿、看影片、記時間碼，但淇淇不能即場讀稿，故先為她放大字體，讓她先背稿。配音時，他又先告訴淇淇劇情，又會示範讓她了解語氣，跟着他讀。龍天生讚淇淇記憶力好，模仿能力強，已經「學有所成」。

淇淇目前一天要吃百顆藥丸，視力恢復至六成至七成，昨發布籌備了一年多的個人錄音故事集《聲夢傳淇》，輯錄了8段聲帶，全由她創作及錄音，其中「爸爸最疼愛的頂心杉」更是其親身經歷，講述她住院時沒吃過醫院飯，因爸爸親自煮每頓飯。淇淇羞澀地說，從媽媽及哥哥口中得知，父親聽完錄音，一臉感動。