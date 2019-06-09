特稿：近鷺鳥林 分析習性施工遷就 AI辨鷺鳥 減搬污水廠滋擾

渠署科大合作 裝4K高清鏡頭

渠務署工程師葉麗玉說，沙田污水廠遷入岩洞工程的環評報告已於2016年獲批准，彭福公園內的鷺鳥林是其中一個環境監察指標。她說，報告內有關鷺鳥的數據主要靠顧問在特定時間內觀察，包括鷺鳥數量及飛行路線等，惟顧問較難掌握鷺鳥在繁殖季節的行為變化，以及鷺鳥行為會受哪些環境因素影響，故該署與科大合作，開發一套全新的人工智能系統，透過分析影像、聲音及震動頻率等，監察鷺鳥習性。

葉說，沙田污水廠位置與鷺鳥飛行路線較接近，拆卸過程或產生強光或噪音，如可掌握更全面的生態數據，例如鷺鳥的飛行路線及時間，有助改善施工安排，避免滋擾雀鳥。

能辨彭福公園5種鷺鳥

負責研發該套監察系統的科大土木及環境工程學系教授王幼行說，系統由6部人工智能攝錄機組成，解像度達4K，較現時高清電視廣播像素高4倍，可以遠距離拍攝清晰的雀鳥影像，配合團隊自行研發的人工智能軟件，可以辨認鷺鳥種類，以及分析牠們的習性。監察計劃於去年6月開始，包括開發系統，至今年3月運作，初步數據顯示，鷺鳥林有大白鷺、小白鷺、池鷺、夜鷺及蒼鷺共5種鷺鳥，春夏為繁殖季節，成年鷺鳥會沿城門河飛到吐露港覓食。另外，大白鷺在繁殖期的臉頰會變成藍綠色，身上長出絲狀羽毛，較為顯眼。

現時全港有逾20個鷺鳥林。香港觀鳥會研究經理余日東說，彭福公園鷺鳥林有數十對鷺鳥，是本港重要的鷺鳥林之一，過去有研究發現鷺鳥選擇聚居的樹林，主要考慮是安全，即使附近有噪音或燈光滋擾，只要不影響築巢，鷺鳥林就有機會繼續存在。余日東關注沙田污水廠遷出後，新的建築物高度大增，或影響鷺鳥的飛行路線。

明報記者