活在「漂流教室」10年 見證學生追逐神話

梁寶山形容自己在2000年至2010年間活在「漂流教室」，在中文大學、香港大學、理工大學、城市大學、嶺南大學等，由文化研究到藝術課程，都有她的學生。她難忘在香港藝術學院遇見一名理大藝術文憑課程舊生，不禁問他怎會花這麼多錢讀兩個自資課程，為何創意藝術這條路如此吸引。

她從某年藝術系大學一年級生課程讀物中彷彿找到答案。學生要讀美國社會學及經濟學家Richard Florida的The Rise of the Creative Class，她一直思考讀這書用意何在，其結論是無非要營造有關創意藝術的浪漫神話，強調只有藝術就可成為企業，但那些美麗願景往往令學生畢業後朝不保夕。

為儲履歷 藝術生無償導賞

此書提到如何用情感綁住員工，如人工低，就給他一個團隊，給他學習機會，她認為這是現今管理之道，談的似是創意，實質句句是創業，充滿新自由主義意識形態。她想到Art Basel會場，很多藝術系學生無酬當導賞員，就是為了履歷表填上「Art Basel」，那神話一般的名詞就是薪酬。

看着學生們，她感悟自身，反正大家都是彈性勞工（flexible labour），同學游走於學系間，她則游走在各兼職教席間，「初時覺得很型，後來覺得不可持續」，卻自知無法定下來不斷出產論文。她身邊很多藝術界朋友，均是打一份正職，公餘時搞藝術。

心裏無神話 笑言讀書為逃避現實

從中大藝術系畢業後，梁寶山讀過中大中國藝術史哲學碩士，領獎學金到英國利茲大學（University of Leeds）讀藝術史，返港後在嶺大修文化研究碩士，再回中大讀文化研究博士。亦因為那藝術神話？「我對藝術沒什麼浪漫，亦沒什麼神話」，即使留學英國，見英國人將發電廠改建成英國倫敦泰德現代美術館（Tate Modern），她只道英國江河日下，創意產業屬其最後一根稻草。至於讀書，她笑言不過為逃避現實與滿足好奇心。