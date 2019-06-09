陳健波：明日大嶼研究撥款 財會最快本周審議

有意再加40小時會議

陳健波在節目預告，財委會快將審議明日大嶼的前期研究撥款，「不是下（本）周，就是再下一周（審議）」，承諾預留時間作充分討論，「希望他們（議員）聚焦，不要說那些大原則，講撥款有什麼用途，聚焦財務」。根據立法會網頁，周五（14日）財委會議程中，包括元朗橫洲公營房屋的工地平整及基礎設施工程等20個項目，暫未見明日大嶼的研究撥款項目。

陳健波續稱，財委會已開會83小時，批出615億元撥款，本立法年度完結前原本已編排20小時會議，他有意再加開約40小時，冀休會前盡量通過最多的撥款項目，亦不排除7月底前再有會議。

他指當中不少涉及民生問題，例如公營房屋、運輸基建、醫院等，作為財委會主席只能無可奈何地「睇餸食飯」，按議程的緩急先後處理，「若7月前過不到（撥款），醫院遲4個月才啟用，（公營房屋）入伙又遲4個月，是極不願意看到」。

盧偉國：工務小組只剩4小時會議

立法會工務小組委員會主席盧偉國在同一節目稱，工務小組在不斷加會下已開會66小時，批出1388億元合共28個項目的撥款，「工務小組一般一年安排17次會議，每次兩小時，即是34小時」。他指目前剩下約4小時會議，料未足以討論全部政府建議的項目。