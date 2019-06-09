美國指引：每小時應有15分鐘休息

工會促設休息時間免誤會偷懶

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安說，行內一直以來都是用巡池時間來休息，他承認做法不理想。不過，他說由於按現時康文署為救生員編更，一天工作8.5小時，只有1小時吃飯，其餘時間皆是連續當值，變相解決生理需要、喝水等，均要在巡池時處理。

鄧子安提供美國紅十字會Lifeguard Management救生員管理指引，內容提到救生員應到一個崗位當值20至30分鐘，再到另一崗位當值20至30分鐘，然後休息20至30分鐘；或者每當值45分鐘後休息15分鐘。

鄧說，若完全跟現時康文署的更表，救生員長期在戶外工作，炎夏時「企3日就中暑」，認為救生員編更不符職安健，亦有損泳客的安全。他認為上述美國的指引屬理想做法，若更表內有訂明休息時間，就不會出現外界所指的「偷懶」。

他說工會約6年前開始向康文署爭取加入休息時間，惟署方一直未有正面回應。

康文署回應稱，在轄下刊憲泳灘及游泳池提供救生服務時，均以泳客安全為首要考慮因素，該署一直有內部管理指引供游泳池管理人員參考，因應各泳池的需求調配適當人手當值。