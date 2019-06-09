巡池更離池休息 成行內慣例 工會認不理想 歸咎編更無休息時間

明報記者 艾博瑜 周芷晴

康文署管理全港44個公眾游泳池場館，按申訴專員公署資料，每個泳池場館不同類型的泳池要有1至4名救生員當值，否則要關閉。曾在康文署泳池當季節性救生員約兩三年的比達（化名）說，救生員當值崗位有3種，分別是看台、救傷站及巡池，要每半小時換更一次。

巡池無列明範圍 多入救傷站休息室

記者上周四晚隨另一名曾在康文署泳池做季節性救生員一年的W先生（化名）到沙田賽馬會游泳池觀察。由當晚約8時至9時半，泳池3個看台均有救生員當值，而其中兩個看台均是按指引每半小時換更一次，但有一個面向主池的看台，由一名救生員當值一個小時，未有換更。更令人關注的是，由約8時到8時半，只見一名救生員在習水池看台下方與台上的救生員聊天，未有走動巡池；而約8時半至9時，更整個場館沒有任何人巡池。另外，該場館沒有任何救生員看台是面向兒童池。

W說，當晚救生員人手雖算理想，但「兒童池成為一個盲點」，而且巡池的救生員應在各泳池池邊圍上的黃線內巡邏，惟當晚未見有人在黃線內巡邏，他估計巡池的救生員是在救傷站或休息室內休息。比達則稱巡池時無明文規定職責範圍，「名義上是走來走去」。

記者兩池觀察 均不見巡池

記者上周五（7日）晚上約8時半轉到紅磡大環山泳池，按前救生員的指示觀察。當晚全場7個分佈不同池區的看台均有救生員當值，有按要求每半小時換更。不過，記者逗留的一個小時內，未見任何救生員巡池。當救生員從看台換更後，便進入位於主池附近的救傷站，該站的門雖然有窗，卻大部分被窗簾遮蔽，換言之站內難看到泳池。

比達說，按行內不成文的規矩，做巡池更的人會進入救傷站「待命」。他解釋，救生員一天工作7.5小時，只有一小時吃飯時間，其餘時間是「更接更」，沒有安排休息時間讓他們喝水、上廁所等，「故巡池變相是休息時間」。比達又說，如果在看台上的救生員突然有生理需要，通常會用對講機叫救傷站內的同事「補位」，亦會確保同事到達，自己才會離開看台。

工會：一有事「9秒9」衝出

W則說，「（救生員）無一更屬於休息，所以不在瞭望台就當休息（時間）」，即使更表上列明「巡池」，「在我們眼中就是休息」。W說，有些泳池的執行會較嚴謹，視乎該池的長工救生員是否也跟從指示，與季節性救生員一起巡池；但部分長工「當巡池是匿入去休息」，已成為「不成文規矩」，且上廁所不向上級請示亦屬常態，「大家都係咁」。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安說，「一直以來都是用巡池來休息」，並承認做法不理想。他解釋，看台的救生員會以無線對講機與巡池、即在救傷站內的人溝通，「一有事，裏面的人都會『9秒9』衝出來」，又說救生員「對環境好敏感」。他說看台的工作最重要，因視野最廣、盲點較少，故看台一定不可以「真空」。

康署：主管會定期及突擊巡查

康文署回應稱，一直有內部管理指引供泳池管理人員參考，因應各泳池的需求調配適當人手當值；該署十分重視員工紀律，除了泳池當值主管需巡視及密切監察所有員工工作表現外，署方亦會安排各級場地主管定期及突擊巡查，監察員工的值勤情况，確保當值員工按指引執行職務；倘若發現有員工違反紀律，會按既定程序處理。