香港寬頻「斷線」5小時 市民轟求助無門

通訊辦要求3天內交報告

據香港寬頻網頁，該公司是全港第二大的家居及商業高速光纖寬頻服務供應商，光纖網絡覆蓋全港超過230萬住戶及數千幢商業樓宇，提供寬頻及Wi-Fi管理服務、話音服務等。香港寬頻昨午回覆本報時未有回應多少用戶及多少地區受事故影響，只稱昨晨2時許至上午6時許，以及昨午1時11分至50分，寬頻及固網話音服務出現不穩定及間歇斷線情况，經全力搶修後服務已回復正常，初步調查顯示事件與網絡路由器故障有關，正全力深入調查，並對受影響客戶深表歉意。

香港寬頻稱網絡路由器故障

通訊辦發言人稱，得悉服務分別於昨晨2時20分至6時50分、昨午1時10分至1時50分出現事故，已要求香港寬頻於3個工作天內提交初步報告。

香港寬頻昨早8時許曾於facebook表示，全力搶修後服務已回復正常，多人留言「吐苦水」，荃灣、元朗、屯門、大角嘴、鑽石山、西環、鴨脷洲等區都受影響（見另稿）；至昨午有市民留言稱再度「斷線」，促請交代，多名市民聲言「完約閃人」，不會續約，又有人揶揄是「斷線寬頻」，並質疑集團的公關部門在哪，「全部都閉關練功嗎？」有市民上載截圖，稱曾網上向香港寬頻查詢「斷線」情况，卻獲回覆稱，服務時間於周一至周五早上9時至晚上8時，「網上服務主任會於下一個工作天跟進查詢」。

專家稱「未必死一個硬件咁簡單」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，事故牽涉多區，或因主要機樓的硬件或網絡出現問題。他解釋若路由器故障，或無法將數據送出或接收，應研究需否有更多後備網絡。他稱，凌晨「斷線」逾4小時，或因當時難於調配人手和資源所致，可以理解，惟昨午再度短暫「斷線」，則反映有根本問題未解決，「未必是死一個硬件咁簡單」。