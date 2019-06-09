汽油彈案疑犯「外賣」電油 盧偉聰譴責：不容忍暴力

黑幫分子「老鼠」被控兩項縱火

案中警方共拘捕4人。其中莊姓男子「老鼠」被控以兩項縱火，案件周一（10日）在東區法院提堂。其餘3名年齡由22至60歲被捕男子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

涉案黑色平治房車事後被拖往鰂魚涌汽車扣留中心扣查，O記探員昨早11時許將「老鼠」由北角警署押到汽車扣留中心，他被黑布蒙頭及鎖上手銬站在涉案車輛旁，鑑證科及政府化驗所人員身穿白色保護衣，打開平治車尾箱及車門使用儀器協助蒐證，拍照存檔，尾箱內見到有一個「蠟筆小新」公仔。探員其後在車輛檢取證物作科學鑑證，其中包括一樽液體。

前日曾逃到民居寓所內

「老鼠」前日在北角英皇道873號麗華樓12樓落網，據了解，前日警員封鎖麗華樓圍捕時，「老鼠」曾隨處拍門，其間12樓一單位內一名老婦開門，「老鼠」隨即衝入單位匿藏，其後由追至警員拘捕，老婦無受傷。昨午帶同食物探望老婦的親友稱，得悉被捕男子曾進入單位，但時間甚短，相信她沒有受驚，惟昨日「摸門釘」，無人應門。事發當日「老鼠」曾在天台將一把刀丟到樓下，天台昨早已解封，警方亦已取走大廈的閉路電視片段調查。

O記：相信單獨犯案

案發時在麗華樓12樓另一單位裝修的工人吳先生表示，前日下午4時許聽到單位外面很嘈吵，不久有人按門鈴，開門見到有20多名警員在場，一名疑犯被按在地，警員並呼喝：「唔好郁！你走唔甩㗎喇！」疑犯嘗試掙扎反抗不果。有警員借用單位臨時安置疑犯，其後將疑犯押到單位洗手間。

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維表示，相信疑犯單獨犯案，警方檢取更多閉路電視片段顯示，兩宗案件發生前，被捕疑犯曾到油站「外賣」電油，亦曾在便利店買啤酒，而酒樽品牌及款式與汽油彈現場檢獲的酒樽碎片同款，尋獲的證據已「加強了很多」；將會繼續追查其犯案動機、有否幕後主謀及共犯。

另外，警方為打擊黑幫氣燄，反黑組及機動部隊約50人，今凌晨在尖沙嘴漆咸道南53號嘉芙中心查牌。

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