北區義載 街坊隔30年再上街

噚日發起義載嘅好鄰舍北區教會傳道人陳凱興話，係參考其他地區嘅做法，今次無政黨參與，佢話北區比較多基層，例如無家者、拾荒者等，搭火車同地鐵出銅鑼灣路途遙遠，希望義載可以便利街坊。

陳沛然上街呼籲只限朋友睇

陳又話噚日已經有過百街坊報名，主要係獨自遊行嘅50歲以上街坊、一家大小同埋教會人士，「如果老友記都肯出嚟守護香港，做後生嘅唔可以懶」。

另外，醫學界立法會議員陳沛然（Pierre）前日罕有公開表態，反對《逃犯條例》修訂，話大會表決時會投反對票。佢前晚喺facebook呼籲醫學界參與聽日嘅遊行，但帖文僅限facebook朋友先見到，有醫生想分享出去都唔得，杏林覺醒成員黃任匡等留言要求Pierre「轉地球post（帖文公開至所有人）」。不過，事隔一日，Pierre都不為所動。Emily搵Pierre想問佢點解唔轉「地球post」，佢都唔覆。