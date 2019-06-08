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港聞
2019年6月8日星期六
港聞二
指修例「邪惡」 浸聯會罕有聲明促撤 會長：擔心無罪的人變罪犯
民陣遊行部署逾百糾察 立會外裝鋼板隔示威區
6大學校園掛橫額「反送中」
撐修例大聯盟：沒意欲動員上街撼民陣
林鄭觀龍舟 民主黨請願遭暴力阻止
戰地片「逐格睇」 港大生揪出戰爭罪行 國際特赦「數碼驗證隊」 蒐衝突事件影像核真偽
盡睹人性醜惡 領隊：記住每次小勝
用藥獲資助 紓吞嚥困難 肌萎佩珊初嘗糉味：開心得想哭
港鐵轉線站加洗手間 中環荔景下半年可用
炎夏共融競龍舟
1.6萬紅斑石蚌放流 聲學技術追魚蹤
3人游龍舟水遇溺 5歲童命危
端午33.2℃ 今年最高溫
憂上司留難 同志公僕未敢申報已婚 公務員工會：毋須經直屬上司
周浩鼎憂觸發公屋領養法律挑戰
「買豬如買金」 業界倡引入東南亞豬
人權組織總監：德審批嚴格 非難民天堂
尊子漫畫
反修例海報失實 民陣籲唔好學阿超
北區義載 街坊隔30年再上街
青民再搞青年實習 律師會計「落水」
法律界選委請食檸檬 何君堯糉動員
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【明報專訊】（請看附圖）
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指修例「邪惡」 浸聯會罕有聲明促撤 會長：擔心無罪的人變罪犯
民陣遊行部署逾百糾察 立會外裝鋼板隔示威區
6大學校園掛橫額「反送中」
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