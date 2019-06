人權組織總監：德審批嚴格 非難民天堂

指修《逃犯例》可怕

Wenzel Michalski表示,德國的制度難以被濫用,「(申請庇護)並非輕而易舉的事,有關的制度是非常嚴格(It is not a walk in the park, it is a tough system ) 。」Michalski說,德國的難民制度是非常嚴格,一般而言尋求庇護或申請成為難民很難獲批,申請人需要提供有力證據游說當局,例如有第三者證明自己遭受政治檢控。申請人若是來自常見的極權國家,申請或會稍為寬鬆;但如果申請者是來自預料之外(not expected)的地區,審批過程會更深入和嚴謹。

稱港人獲批「驚人」

Michalski表示,他不了解黃台仰和李東昇個案的詳情,難以進一步評論,但認為兩名港人獲德國批出難民庇護是驚人(astonishing)的事;因香港一直被視為有法治、對人權有保障的地方,只有其他國家的人前往香港尋求庇護。而黃台仰和李東昇取得難民庇護資格,反映他們情况嚴峻。

被問到德國的制度有什麼機制防止被濫用,Michalski說:「德國絕非難民天堂(Germany is not a paradise for refugee) 」。他指出,當局會嚴格和詳細地審視每宗申請個案,審批過程非常漫長,或需一年時間,其間申請人嚴禁在德國工作,亦不可以在德國境內隨便自由活動,需要留在難民營。

Michalski亦提及近日香港的《逃犯條例》修例爭議,他表示,國際社會非常擔心香港的人權狀况會惡化,明言修例非常可怕(horrifying),因為會把人移交中國內地,「中國是無法治和無公平審訊,人權是不受保障」。被問到會否認為《逃犯條例》修例通過後,會有更多港人赴德國尋求庇護,他回應說:「我可以想像到有可能發生,但(申請)絕不會容易,因為始終香港難以與埃及、敘利亞和中國內地相比,這些國家是明顯違反人權。」

