人權組織總監：德審批嚴格 非難民天堂

指修《逃犯例》可怕

Wenzel Michalski表示，德國的制度難以被濫用，「（申請庇護）並非輕而易舉的事，有關的制度是非常嚴格（It is not a walk in the park, it is a tough system ) 。」Michalski說，德國的難民制度是非常嚴格，一般而言尋求庇護或申請成為難民很難獲批，申請人需要提供有力證據游說當局，例如有第三者證明自己遭受政治檢控。申請人若是來自常見的極權國家，申請或會稍為寬鬆；但如果申請者是來自預料之外（not expected）的地區，審批過程會更深入和嚴謹。

稱港人獲批「驚人」

Michalski表示，他不了解黃台仰和李東昇個案的詳情，難以進一步評論，但認為兩名港人獲德國批出難民庇護是驚人（astonishing）的事；因香港一直被視為有法治、對人權有保障的地方，只有其他國家的人前往香港尋求庇護。而黃台仰和李東昇取得難民庇護資格，反映他們情况嚴峻。

被問到德國的制度有什麼機制防止被濫用，Michalski說：「德國絕非難民天堂（Germany is not a paradise for refugee) 」。他指出，當局會嚴格和詳細地審視每宗申請個案，審批過程非常漫長，或需一年時間，其間申請人嚴禁在德國工作，亦不可以在德國境內隨便自由活動，需要留在難民營。

Michalski亦提及近日香港的《逃犯條例》修例爭議，他表示，國際社會非常擔心香港的人權狀况會惡化，明言修例非常可怕（horrifying），因為會把人移交中國內地，「中國是無法治和無公平審訊，人權是不受保障」。被問到會否認為《逃犯條例》修例通過後，會有更多港人赴德國尋求庇護，他回應說：「我可以想像到有可能發生，但（申請）絕不會容易，因為始終香港難以與埃及、敘利亞和中國內地相比，這些國家是明顯違反人權。」

特約記者 楊康琪 德國柏林報道