人權組織總監：德審批嚴格 非難民天堂

【明報專訊】本土民主前線成員黃台仰和李東昇獲德國難民庇護惹起爭議。國際人權組織「人權觀察Human Rights Watch」德國分部總監Wenzel Michalski接受本報電話專訪時表示，德國審批難民庇護申請的門檻極高，申請者需要提供強力和可靠的證據證明自己因政治理念或宗教信仰等原因被迫害。他又形容香港修訂《逃犯條例》「可怕」。
指修《逃犯例》可怕
Wenzel Michalski表示，德國的制度難以被濫用，「（申請庇護）並非輕而易舉的事，有關的制度是非常嚴格（It is not a walk in the park, it is a tough system ) 。」Michalski說，德國的難民制度是非常嚴格，一般而言尋求庇護或申請成為難民很難獲批，申請人需要提供有力證據游說當局，例如有第三者證明自己遭受政治檢控。申請人若是來自常見的極權國家，申請或會稍為寬鬆；但如果申請者是來自預料之外（not expected）的地區，審批過程會更深入和嚴謹。
稱港人獲批「驚人」
Michalski表示，他不了解黃台仰和李東昇個案的詳情，難以進一步評論，但認為兩名港人獲德國批出難民庇護是驚人（astonishing）的事；因香港一直被視為有法治、對人權有保障的地方，只有其他國家的人前往香港尋求庇護。而黃台仰和李東昇取得難民庇護資格，反映他們情况嚴峻。
被問到德國的制度有什麼機制防止被濫用，Michalski說：「德國絕非難民天堂（Germany is not a paradise for refugee) 」。他指出，當局會嚴格和詳細地審視每宗申請個案，審批過程非常漫長，或需一年時間，其間申請人嚴禁在德國工作，亦不可以在德國境內隨便自由活動，需要留在難民營。
Michalski亦提及近日香港的《逃犯條例》修例爭議，他表示，國際社會非常擔心香港的人權狀况會惡化，明言修例非常可怕（horrifying），因為會把人移交中國內地，「中國是無法治和無公平審訊，人權是不受保障」。被問到會否認為《逃犯條例》修例通過後，會有更多港人赴德國尋求庇護，他回應說：「我可以想像到有可能發生，但（申請）絕不會容易，因為始終香港難以與埃及、敘利亞和中國內地相比，這些國家是明顯違反人權。」