「買豬如買金」 業界倡引入東南亞豬

大埔「優惠肉食」黃老闆說，昨日「做大節」才不夠豬賣，令買豬肉如「買黃金」，而其賣出的豬肉售價更是開業十多年最高，每斤豬肉賣80至100元不等。他說，本來每日都會買入4隻豬，並會購入內地豬，但昨日內地豬都被大集團買走，只能買入兩隻本地豬，明天或只能分得一隻豬。

一斤瘦肉80多元 貴去年一倍

「亨泰肉食」的陳先生亦指出，今年受非洲豬瘟影響，端午一斤瘦肉要價80多元，比去年端午貴一倍。他說端午節需求大，但因豬供應減少，昨只能買入兩隻豬，比平時少一半。他批評政府令豬肉市場「立立亂」，「香港有超過1500檔豬肉檔，供應只有1000多隻，有些豬檔可能分不到，未能開檔」。

大埔市民朱太買了120元脢頭肉，她表示，昨日每斤脢頭售88元，貴約20元，惟丈夫和女兒對牛肉敏感，只能吃豬或雞，亦怕急凍豬肉從外地入口，不及本地豬安全，故即使售價高仍會買。

供應及平時三分一

據食環署資料，昨共供應1904隻活豬，平均每隻售價為2596元。香港豬肉行總商會理事長許偉堅昨接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，昨日新鮮豬肉供應只是平日三分之一，相信街市豬肉售價會較平日貴兩成。他說因應本港短時間內再度出現非洲豬瘟，內地豬供應商會卻步，加上本港限制嚴謹，因此會有戒心，只會先供應部分豬來港。

許偉堅說經常鼓勵政府輸入外地豬。他說80年代本港會入口東南亞豬，但受環保措施限制，及處理排泄物問題，後來再無東南亞活豬來港。他認為只要政府推動，而市場有利可圖，就可吸引海外供應商。