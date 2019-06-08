周浩鼎憂觸發公屋領養法律挑戰

周浩鼎昨日接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，他對今次判決有不同意之處，惟無奈接受。他認為，判決客觀上令社會公眾想到同性婚姻變相被承認合法，擔心在不久將來「有機會衝擊異性婚姻」。他亦指出，本案判辭提及差別待遇，他憂慮將來會延伸至政府福利政策如公屋、社會資源分配的層面，甚至領養小孩。

他說：「領養小朋友未必是福利，但可能是一種權利……若以今次法庭的裁決來理解，有些擔心同性配偶在外地結婚後，回港是否可領養小孩。」他在節目後補充指出，擔心在今次判決下，若拒絕讓同性伴侶領養小孩，或會觸發下一輪法律挑戰，對本港社會的家庭制度造成「非常翻天覆地的變化」。

出席同一節目的法政匯思成員、大律師楊嘉瑋認同，法庭對本案的分析將影響其他社會福利政策安排，例如綜援，「好多政策是為幫助有需要的人，這些需要不會因為性傾向而有別」。至於領養小孩方面，他認為本案判決不會直接延伸至領養安排。

稱私人機構或因裁決調整

另外，本案上訴人高級入境事務主任梁鎮罡接受節目電話訪問時表示，判決雖然針對公務員配偶福利，但若政府作為最大僱主肯改變，相信私人公司亦會有改動。周浩鼎認同，許多私人機構會因裁決而調整。楊嘉瑋表示，政府有示範作用，不過若私人機構不肯改變，由於目前無私人反歧視條例，這些問題無法處理。