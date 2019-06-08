憂上司留難 同志公僕未敢申報已婚 公務員工會：毋須經直屬上司

有公務員工會代表指出，公務員申報配偶的過程毋須向直屬上司交代，他相信終院裁決不會更改現行做法。

高級入境事務主任梁鎮罡為同性配偶爭取公務員配偶福利及合併報稅的司法覆核，前日在終審法院獲勝訴，公務員事務局及稅務局均回覆稱尊重終審法院判決，並會詳細研究判辭，徵詢律政司的意見，再作出適當的跟進，尚未交代公務員同性配偶福利及稅務安排。

這判決為少數與同性伴侶結婚的公務員帶來喜訊。現年37歲的中級公務員Thomas（假名）與同性伴侶在加拿大結婚已兩年，他對裁決表示開心，認為對自己另一半有保障，若他呈報已婚，相信配偶可享免費政府診所治療。他又稱，其配偶現為志願機構上門照顧長者，收入很少，若二人可合併報稅，相信會受惠。

不過，Thomas尚未決定會否申報自己的已婚狀態，若要經上司處理，可能不會申報，「要看看手續怎做，如何保障私隱，如果更新婚姻狀况要經過好多層，經過上司處理，才去到部門的人事科批核，我不肯定上司對這方面取向的看法，他不一定接受」。

曾遞下屬婚書 憂同志手續一樣

Thomas曾為已婚下屬核證結婚證明書，助其申報已婚狀態，即他看過婚書正本後，在婚書副本簽名作實，再向人事科遞交副本。他不確定同性伴侶手續是否一樣，「如果要人核證證書，其實不一定要上司，可以找街外人，或者找律師，人事科接受這安排就最好」。

感政府對同志不友善

在他工作的部門中，有同性戀者公開婚姻狀態，但Thomas始終選擇沉默。他說上司負責寫工作評核，萬一對方不接受，可借故在工作上諸多挑剔，「政府對這班人（不同性傾向者）始終不友善，否則不用打幾年官司」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，按現行機制，已婚公務員申報配偶，須到所屬部門的總部人事部填寫表格，並提供有效結婚證明書，結婚證明書不限於本地婚姻；申報過程毋須向直屬上司交代。他認為，終院裁決不會對現行申報做法構成改變。

中大：同性配偶享福利

本報前日查詢8間教資會資助大學會否依隨裁決安排，科技大學和浸會大學前日回覆指出，合資格僱員的合法配偶現已可獲醫療福利；而中文大學昨日回覆指出，大學為合資格僱員的合法配偶提供醫療及其他福利，包括同性配偶。