1.6萬紅斑石蚌放流 聲學技術追魚蹤

東北水域增殖放流 幼魚植標籤

漁護署由本周三開始，一連兩日進行增殖放流。該署指出，放流的紅斑和石蚌均為具商業價值的本地物種，惟種群數目在過去數十年間減少。該署指出，香港東北水域有適合紅斑及石蚌棲息的天然岩礁、巨礫及人工魚礁，可為幼魚提供合適生境及保護，亦能提供足夠食物。漁護署曾在該水域發現紅斑及石蚌，顯示該地點為該兩種魚的天然生境。

發言人表示，這次放流幼魚來自信譽好的魚苗孵化場，並已就常見魚類疾病檢疫，確認健康良好，放流前已讓幼魚適應香港水域環境。

定期水底調查 評估成效

為評估增殖放流成效，漁護署將會做定期水底觀察調查，記錄幼魚放流後狀况。此外，該署已在部分放流幼魚的背鰭對下位置植入塑料標籤，以便追蹤監察。標籤印有數字編號、漁護署的中英文簡稱及政府電話熱線1823，呼籲若捕獲植入標籤的紅斑或石蚌，記下捕獲日期及地點等資料，並致電通報漁護署。

本港海洋受到過度捕撈及水質污染等影響，漁業資源過去數十年持續下降，漁護署自1996年起，在本港水域投放人工魚礁及放流魚苗，為海洋生物提供保護居所，至今投放人工魚礁673座，體積共約18萬立方米，約等於72個標準泳池容量。該署的海底監察結果顯示，逾220種魚類在人工魚礁出沒，而今次是首次利用聲學技術追蹤魚類。

料「好快打回原形」 業界批宣傳不足

香港漁業聯盟助理主席姜紹輝指出，放流魚苗已生長至半斤以上，「已到了可出售的體積」，漁民及市民釣到都不會放回海，預料「個海好快會打回原形，即係無晒魚」。另外他批評計劃宣傳不足，漁護署早前向漁民團體提及會放流魚苗，但拒絕透露詳情，漁民普遍對植入標籤計劃認知不足，變相削弱計劃成效。

生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊表示，外國已利用聲學遙測技術追蹤洋生物多年，植入魚類的標籤內藏微型儀器，可以放出聲納，而聲波可在水中遠距離傳送，利用對應的接收器，就可追蹤到魚類位置，但有一定距離限制。