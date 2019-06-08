港鐵轉線站加洗手間 中環荔景下半年可用

明年翻新機場線列車

立法會鐵路事宜小組下周五（14日）將討論提升港鐵設施的最新進展。據港鐵提交的文件，港鐵自2015年起，陸續在10個轉線車站加設客用洗手間，至今已完成在其中5個車站加設洗手間，包括旺角站、太子站、金鐘站、調景嶺站和油塘站。其餘正做工程的5個車站，其中中環站和荔景站預計今年下半年完工，油麻地站和北角站預計明年下半年完工，尖沙嘴站預計2021年上半年完工。

文件又指出，港鐵已在東涌站、荃灣站及太子站加裝飲水機，試驗計劃初步成效理想，之後會分階段推展至其他有合適位置及技術上可行的車站。

港鐵又計劃在明年初起，逐步翻新全部11列機場快線列車的坐墊、椅套和地氈，預計2020年底完成工程。

擬減城際直通車 加密東鐵班次

另外，現時每日有12對來往紅磡及廣州東站的城際直通車，以及1對來往紅磡及佛山的直通車，但因應高鐵通車，城際直通車客流量下跌約三成。民建聯立法會議員劉國勳日前引述消息稱，政府決定調整城際直通車班次，包括取消來往佛山的直通車，以及削來往廣州東站的班次，預計下月落實；直通車削班後，東鐵線可加密班次，預計繁忙時間增加兩至三班車。

運輸及房屋局發言人證實，高鐵香港段投入服務後，城際直通車的平均每日乘客量有所下降，因應最新的乘客需求預測，政府正與港鐵公司及中國鐵路總公司商討，考慮調整直通車服務，細節有待確定後公布；至於如何相應加密東鐵線班次方面，發言人稱，港鐵會因應東鐵線的運作仔細研究。

港鐵回覆稱，一直與內地鐵路單位保持緊密溝通及聯繫，當雙方確定落實任何服務調動時，會適時公布。