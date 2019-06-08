用藥獲資助 紓吞嚥困難 肌萎佩珊初嘗糉味：開心得想哭

昔僅能輸液 今可吃水蛋白飯

周佩珊2017年10月向特首林鄭月娥請願，要求政府引入可改善脊髓肌肉萎縮症的新藥，並提供資助。林太去年3月到香港大學探訪周佩珊時表示，新藥抵港後將透過「特別用藥計劃」，免費給予合適病人使用。

周佩珊去年9月開始注射針劑藥物，以往只能靠胃造口輸送營養液，無法吞嚥，但由第2針開始已見效，「可以飲水，說話也大聲一點」；注射第3針後已毋須全天候使用呼吸機，目前只在睡覺時使用。

「肥豬肉香到震」 醫生勸減肥

她昨日更在端午佳節首嘗鹹肉糉滋味，並將這份喜悅上載到facebook分享﹕「開心得差點哭出來，終於食到糉啦，那些肥豬肉真的香到震！」

她又笑稱近日進食量增加，面部脹了不少，「醫生都勸我減肥，我都有今日啦」。現時炒麵、蒸水蛋及白飯等，佩珊都可以慢慢進食，夏日炎炎，她期望可以食雪糕。

周佩珊原本只剩下右手拇指及食指可活動，影響做功課及打字的進度，一度要靠母親代為打字完成功課，並曾花4個月撰寫百頁建議書給特首，促政府引入新藥。用藥後她的手指活動能力改善，現時除了中指外，右手其餘手指已能活動及玩電話，做功課的速度亦大大改善。周佩珊說，與其他同學一樣，5月底已開始放暑假，但以前因功課問題需延至6、7月才能真正放假，「做功課（進度）快了一個月，媽媽都輕鬆很多」。

活動能力增 入院次數減

她又說，近期入院次數大減，除了覆診外，基本上不用入院，她將善用暑假寫文章及學日文，最快下月底注射第6針藥物。她期望其他病友盡快有藥可用，「希望個個有糉食」。

有藥劑師曾指出，治療脊髓肌肉萎縮症的針藥一針費用75萬元，一年藥費高達225萬元。

明報記者