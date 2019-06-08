盡睹人性醜惡 領隊：記住每次小勝

報告施壓 反恐聯軍終認殺平民

Sam憶述，2017年聖誕夜在德國柏林的家「辦公」，查核拉卡當地照片，當時組織正調查空襲導致多少平民喪命；組織去年4月公布研究結果稱，空襲奪走最少1600個平民性命。Sam形容，每日工作是見證「人性的醜惡」，毫不好受。如何克服心理關口？Sam說：「要記住每一次小勝利。」在組織發表報告後4個月，聯軍承認空襲導致平民身亡，但數字只有77人。

Sam於2016年成立DVC，並加入國際特赦組織。他在廣播新聞界工作逾10年，「在資訊爆炸的年代，相片影片更廣泛流傳，更要小心分辨其中真偽」。Sam強調，組織調查時引用的資料，都應考證是否真確，否則一旦有錯，「會對組織公信力帶來難以挽回的影響」。

DVC目前有6間大學參加志願工作，主要來自歐美，港大則是去年參加。為何選擇香港？Sam說「人權無分國界，歐美、亞洲，以至全球都可以出一分力，而香港是國際城市，很有代表」。