戰地片「逐格睇」 港大生揪出戰爭罪行 國際特赦「數碼驗證隊」 蒐衝突事件影像核真偽

明報記者 高卓怡

敘利亞內戰至今8年，造成最少50萬人死亡，逾560萬人流離失所。「大家會覺得『他們好慘呀』，但會諗『咁我又做到啲咩？』」去年修畢港大法律與政治雙學位的陳以德（Areon），以往不時反問自己這個問題。

Areon去年修讀人權法律科，由法學院講師Lindsay Ernst帶領加入DVC。Areon說對DVC工作第一反應是「震撼」，「原來有途徑是遙距但又直接幫到世界」。國際特赦組織DVC團隊2016年成立，招募大學生做志願者，蒐集戰亂或衝突事件等影片或相片，核證資料真偽、辨別有否侵犯人權行為。

DVC有6間大學參加，港大去年加入，是首間及唯一亞洲代表，約有30多名活躍成員。與Areon念同系的成員樂芷瑜（Yuki）說，敘利亞等中東戰火地區對港人而言「感覺好遠」，但她認為「人權無分國界，除西方社會外，亞洲、以至香港為何不可主動『企前點』？」

「大海撈針」對照文件衛星相 靠影認地點

Fact-checking（事實查核）考驗耐力心力眼力。兩人去年接到的首個任務是調查敘利亞城鎮Kafr Zita，在2014年有否受生化襲擊。儘管受過基本訓練，但二人甫見到逾20條不同地點、解像度參差的短片，也被「考起」。Areon說，「有些場景是醫院，只影到病牀或醫院標示，亦有在屋外，很難辨認地點。」意想不到的是，現場樹影及燈柱影子竟是「關鍵線索」。Yuki說：「影子照到地下會有特定圖案排列。」成員要憑零碎線索「大海撈針」對照衛星圖片、官方文件、傳媒報道等，判斷最有可能的發生地點及日期。

周看10小時 「10秒片最少看15次」

Areon稱，「即使是得10秒的短片，最少都要看15次」，二人當時每周約花10小時睇片。港大團隊最終用兩個多月調查，撰寫50多頁報告，確認當地曾受化學武器襲擊。問到兩個小妮子日日看災難場面會否「難頂」，二人說「還好」，但見到平民吸入毒氣後面容痛苦扭曲、嘔吐，「尤其受害者是小孩子時，特別揪心」。

見識外地 更關心本地議題

見識過外面世界，觸動二人更關心本地議題。經歷過2014年佔領運動，Yuki曾想，「既然做到盡，都改變不到（現况），還有哪些可做？」但如今她因DVC工作改變想法，「打開了新想像」，「除了上街，我們可以教育公眾，當有警民或示威衝突，如何拍條好片，畫面要影到特點能顯示到時地，除了可做證據，亦是歷史紀錄」。