撐修例大聯盟：沒意欲動員上街撼民陣

「保公義撐修例大聯盟」召集人黃英豪接受查詢時指出，這兩日在不同地區都會舉行街站和座談會，但不會在民陣遊行的路線，認為市民不想見到對碰、衝突，他們亦沒有準備動員舉行大遊行。

「保衛香港運動」取消集會

民陣明日的反對《逃犯條例》修例遊行，下午2時半於維園集合。保衛香港運動原定在1時45分，於天后地鐵站遊行到中央圖書館集會，並會等候民陣的遊行經過，「篤爆泛民恐嚇港人」。傅振中表示，燃燒彈事件後，他擔心集會參加者會成為襲擊對象，「避之則吉」較好，亦希望警民合作，讓警方留人手和精力處理民陣的遊行。

黃英豪表示，香港人應該可各自反映意見，而撐修例大聯盟沒意欲動員支持修例的市民上街，與民陣遊行對碰，但不排除會在6月12日，即修例在立法會大會恢復二讀當日，到立法會示威區舉行集會，屆時希望反對的團體會遵守示威區的秩序，不要阻塞通道和引起衝突。黃英豪說，聯盟現時主動向市民解釋修例的內容，在街站派發單張和做網上宣傳。