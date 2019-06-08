6大學校園掛橫額「反送中」

昨日6間大學包括香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學、教育大學均有學生組織在校內掛上寫有「反送中」的橫額。浸大學生會在社交網頁上表示，「堅決反對侵犯我城人權及自由的逃犯條例修訂草案，以捍衛香港之核心價值」。

理大學生會外務秘書周美芝向本報表示，掛橫額行動是各校組織商討發動，並指多校的學生有意在明日一同遊行，但因人數問題，會先集合自己所屬院校的參加者，屆時或一同起步。

楊潤雄：教師避免帶學生到危險地

大專學生界聯合反修例的同時，早前教協的調查顯示，八成受訪教師不同意修訂《逃犯條例》。教育局長楊潤雄昨被問及時，指雖然有一兩個團體表示反對，但亦有不少校長團體和教育團體表示支持修例，而政府已作出很多解說，亦有調整修例內容，希望得到社會支持。

楊續指出，教師應本着專業精神，教導學生以平和心態處理社會上富爭議問題，但參與社會活動可能引申秩序問題，應盡量避免帶學生到可能令他們受到危險的地方。